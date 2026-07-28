Кофейня против морозов: что на самом деле заставит профессионала переехать в Тюмень или Тобольск

Север — это не вахта: почему города Арктики нельзя списывать со счетов как «времянки». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени, Тобольске и Норильске тает вечная мерзлота, а вместе с ней — привычные стереотипы о том, как должны жить северные территории. В интервью «Платформе» Илья Бальцер, генеральный директор Института территориального планирования «Град», предлагает отказаться от иллюзий. Эксперт, работающий с моногородами по всей России, рассуждает о том, можно ли считать справедливым подход, при котором Северу заранее уготована роль временного общежития.

«Меня часто занимает вопрос: насколько мы вообще можем вставать в позицию демиурга и решать за людей, как им жить. Давно идут разговоры, что к северным городам нужно подходить иначе — не строить много жилья, не вкладываться в образование и городскую среду, потому что это якобы территории для временного проживания. Приехал человек на пять-десять лет, заработал и уехал на большую землю. Проблема в том, что люди там остаются, и далеко не все хотят уезжать. Человек часто любит место, где родился или прижился. Если мы на государственном уровне решим, что это «времянки», то поставим этих людей в заведомо ущербное положение — дадим им меньше, чем жителям других городов. Это кажется мне не очень справедливым», - заявил эксперт.

По мнению Бальцера, пока города конкурируют за людей, компания планирует привлекать молодых профессионалов, без отбрасывания базовых вещей вроде зарплаты и карьерного роста — они должны быть по умолчанию.

«Если человек живет в Тюмени, где с городской средой очень неплохо, то переехать в город со средой хуже он сможет только за гораздо большие деньги. Дальше идут сервисы, заточенные именно на эту аудиторию. Мы должны развивать досуг для людей 20–40 лет и не тратить ресурсы на условный «серебряный возраст». Часто это молодые семьи, поэтому критически важно высококлассное школьное и дошкольное образование», - подчеркнул Илья Бальцер.

В качестве примера он привел Тобольск. По его мнению, город во многом живет вокруг нефтехимического завода СИБУРа. Там приоритет развития у филиала Тюменского индустриального университета с кафедрами под задачи предприятия. Профильный вуз, готовящий кадры для производства, а не попытка создать университет на все случаи жизни.

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