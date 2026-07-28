Потоп у порога: какие улицы в Тюмени заблокируют для машин из-за подъема воды в реке

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени из-за паводка могут перекрыть три дороги: Береговую, Томскую и подъезд к СНТ «Родничок». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения введены на период неблагоприятных погодных условий. В частности, под угрозой перекрытия находятся: улица Береговая — от улицы Щербакова до Лесопильной; подъезд к СНТ «Родничок» — от дома № 9 по улице Метелевской; улица Томская — от дома № 52 до дома № 92.

Как ранее сообщали в мэрии, в городе и округе введен режим ЧС из-за обильных дождей, а десятки домов уже попали в зону подтопления.

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