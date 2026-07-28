Танец любой ценой: прокуратура отсудила для тюменской школьницы 150 тысяч за травму на уроке хореографии

В Тюмени школа выплатит 150 тысяч рублей за травму ребенка на уроке танцев. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Тюмени через суд добилась выплаты компенсации для семьи, чей ребенок получил травму во время занятий в школе искусств.

В июле 2025 года 10-летняя девочка находилась в тренировочном зале учреждения, где обучают хореографии и цирковому искусству. Во время занятия ребенок неудачно упал на вытянутую руку. Из-за переразгибания в локтевом суставе у нее случился задний вывих костей.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью школьницы был причинен вред средней тяжести. Отец пострадавшей обратился в прокуратуру с жалобой на то, что права его ребенка были нарушены. Надзорное ведомство провело проверку и вышло в суд с иском о взыскании морального вреда с организации.

«Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с учреждения компенсации морального вреда», — говорится в официальном сообщении.

Суд полностью встал на сторону прокурора и постановил взыскать со школы искусств 150 тысяч рублей. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура возьмет под контроль процесс перечисления денег семье.

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