Почти 16,6 миллионов за землю: Росприроднадзор подал в суд на власти Тобольска. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало два крупных судебных разбирательства против муниципальных властей в Тюменской области. Исковые заявления общей суммой более 16,5 миллионов рублей поступили в Арбитражный суд.

Ответчиком по первому делу выступает администрация Тобольского муниципального округа. Поводом для иска стало варварское обращение с землей на территории особо охраняемого заказника «Абалакский природно-исторический комплекс».

По данным надзорного ведомства, которое проводило проверку совместно с прокуратурой, прямо у берега Иртыша — всего в 172 метрах от воды — зафиксированы следы тяжелой техники. На площади 424 квадратных метра был полностью снят и перемещен плодородный почвенно-растительный слой. Управление посчитало ущерб природе в размере больше 800 тысяч рублей

Второй иск предъявлен администрации города Тобольска. Здесь сумма претензий значительно выше — 15 миллионов рублей. Столь крупный счет выставлен за разлив нефтепродуктов на земельном участке по адресу ул. 1-я Береговая, сооружение 2.

Лабораторные исследования проб почвы показали значительное превышение концентраций загрязняющих веществ относительно фоновых значений.

Росприроднадзор подчеркивает, что муниципалитеты наказываются не за то, что сами разлили нефть или ездили на тракторах, а за преступное бездействие. Ведомство пришло к выводу, что администрации ненадлежащим образом осуществляли муниципальный земельный контроль, вовремя не пресекли нарушения и допустили порчу земли.

До обращения в суд управление направляло ответчикам предложения о добровольном возмещении вреда, однако реакции не последовало.

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