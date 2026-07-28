40 метров до домов: тюменцы боятся трещин в зданиях от свай нового ЖК у озера Круглого. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Между рекой Турой и озером Круглым в Тюмени назревает масштабный экологический конфликт. Жители микрорайона Мыс объединились против планов группы компаний «Паритет Девелопмент» возвести здесь новый жилой комплекс почти на 100 тысяч квадратных метров. Для активистов это не просто спор о виде из окна, а битва за выживание района, пишет «МегаТюмень».

Под петициями протеста уже собраны сотни подписей, которые переданы депутату и в надзорные органы.

«Если сейчас не отстоять эту территорию, последствия могут затронуть весь город — от качества воды до паводковой безопасности и облика Тюмени», — заявляют активисты. Они фиксируют состояние берега на фото и видео, собираясь предъявить эти доказательства на встрече, которую планируют провести составом в 3 тысячи человек.

Жители уверены, что многоэтажки усугубят подтопления во время паводков. Трещины в домах: забивка свай для новых высоток может разрушить фундаменты существующих ЖК («Первая линия», «Финский залив»), которые находятся всего в 40 метрах от стройплощадки.

Кроме того, текущая ливневка не справляется, сбрасывая стоки в водоемы; новая стройка добьет экосистему озера и реки.

Застройщик сдаваться не намерен. В компании подчеркивают, что являются собственниками земли много лет (ранее там был судостроительный завод) и проект будет реализован.

«Мы открыты к диалогу с жителями и учитываем поступающие предложения в части организации территории, транспортной доступности, благоустройства и других аспектов проекта».

Проект находится на стадии концепции, разрешение на строительство еще не получено — впереди согласования с Росрыболовством из-за водоохранных зон. Застройщик заявляет об открытости к диалогу: после встречи 20 июля документацию уже скорректировали, расширив участки дорог и пообещав построить две новые.

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