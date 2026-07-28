Тура штурмует рекорды: уровень реки в Тюмени поднялся до 877 см. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Река Тура продолжает теснить тюменские берега. Утром 28 июля бот «Паводок.Инфо» зафиксировал новую высоту — 877 сантиметров над нулем водомерного поста. За последние сутки вода поднялась еще на 5 сантиметров, превысив критическую отметку (850 см) уже на 27 сантиметров.

На фоне пикового подъема воды, который прогнозируется с 28 по 31 июля, администрация города ввела режим повышенной готовности. Как рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев, службы работают без перерывов во всех районах.

На потенциально опасных улицах — Береговой, Томской, Морской и других — заранее складированы тонны грунта, пленки и мешки с песком. Более сотни волонтеров круглосуточно помогают экстренным службам наполнять баррикады. Вся спецтехника стоит под парами для оперативного реагирования.

Специалисты проводят ночные обходы гидротехнических сооружений, чтобы выявить подмывы и угрозы обрушения на самых ранних стадиях.

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