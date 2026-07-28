Фото: ГАИ Тюменской области.

Поездка на водоем для компании из поселка Мичурино в Тюменской области закончилась трагедией. Автомобиль «Пежо» потерял управление и протаранил забор частного жилого дома.

Как выяснилось позже, за рулем сидела хозяйка вечеринки — женщина позволила себе сесть за руль после алкоголя, не имея при этом водительского удостоверения. Показания алкотестера шокировали даже опытных инспекторов: 1,33 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. В салоне вместе с ней находились еще одна взрослая и четверо маленьких пассажиров.

Удар о забор оказался фатальным для самых юных. С серьезными травмами в больницу доставлены две девочки по 11-ти лет, четырехлетний мальчик.

О состоянии женщин-водителей информации пока нет, но им предстоит отвечать перед законом за покалеченное здоровье детей.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все детали случившегося. По факту ДТП будет заведено уголовное дело.