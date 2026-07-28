Фото: администрация Тюмени.

Единственный короткий путь, соединяющий жилые районы у ЖК «Колумб», превратился в непроходимую топь. Жители, привыкшие срезать дорогу со стороны Московского тракта, оказались буквально отрезаны от цивилизации из-за подтопления дорожки.

Сигнал SOS поступил через социальные сети — именно там горожане опубликовали фото и видео размытой тропы. Реакция властей последовала незамедлительно:

«В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены публикации о затоплении дорожки... Ответственные за её содержание службы управы Калининского административного округа оперативно отреагировали на данное сообщение».

Коммунальщики провели экстренную отсыпку проблемного участка. Теперь проход полностью восстановлен, и жители снова могут беспрепятственно передвигаться между районами.

Ситуация остается на контроле администрации: они будут следить за состоянием грунта, чтобы при первых признаках повторного подтопления принять меры.

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