Тюменцам рассказали, как подготовиться к эвакуации из-за паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора приняты дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка. В городе определено семь территорий, находящихся в зоне вероятного подтопления.

Как сообщил глава города Максим Афанасьев, уже сейчас проводятся подомовые обходы жителей этих районов. Людям предлагают разместиться в пунктах временного размещения. Всего в городе подготовлено 70 ПВР общей вместимостью до 30 500 человек.

Специалисты призывают жителей не игнорировать рекомендации и покинуть дома до нормализации обстановки.

Памятка при угрозе затопления:

- Имущество: перенесите ценные вещи на верхние этажи или чердак.

- «Тревожный чемодан»: соберите сумку с документами (паспорт, свидетельства о рождении), деньгами, медикаментами, едой и водой минимум на трое суток.

- Дом: перед уходом отключите газ, электричество и воду, плотно закройте окна и двери.

- Животные: эвакуируйте домашний скот и птицу; если нужна помощь — звоните 112.

- Сборные пункты: заберите вещи и прибудьте на сборный эвакуационный пункт.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Туре достиг опасной отметки в 859 см, а губернатор взял ситуацию под личный контроль.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.