Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора приняты дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка. В городе определено семь территорий, находящихся в зоне вероятного подтопления.
Как сообщил глава города Максим Афанасьев, уже сейчас проводятся подомовые обходы жителей этих районов. Людям предлагают разместиться в пунктах временного размещения. Всего в городе подготовлено 70 ПВР общей вместимостью до 30 500 человек.
Специалисты призывают жителей не игнорировать рекомендации и покинуть дома до нормализации обстановки.
Памятка при угрозе затопления:
- Имущество: перенесите ценные вещи на верхние этажи или чердак.
- «Тревожный чемодан»: соберите сумку с документами (паспорт, свидетельства о рождении), деньгами, медикаментами, едой и водой минимум на трое суток.
- Дом: перед уходом отключите газ, электричество и воду, плотно закройте окна и двери.
- Животные: эвакуируйте домашний скот и птицу; если нужна помощь — звоните 112.
- Сборные пункты: заберите вещи и прибудьте на сборный эвакуационный пункт.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Туре достиг опасной отметки в 859 см, а губернатор взял ситуацию под личный контроль.
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