Туманы, жара и град: погода в Тюменской области на неделю. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцев в ближайшие семь дней ждут новые погодные испытания, следует из прогноза синоптиков.

Как отмечают специалисты Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни ожидается жара от +26 до +33 градусов Цельсия. Вместе с тем из-за слабого ветра и высокой влажности в ночные и утренние часы возможны туманы и дымки.

При этом ночью, на среду, 29 июля 2026 года, ожидаются дожди различной интенсивности – от небольших до сильных, а также грозы и шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Уже днем интенсивность осадков и ветра ослабеет.

Добавим, согласно прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», самым жарким днем недели станет 31 июля. В Тюмени в этот день ожидается +32 °C, по югу области – до +33 °C. Вместе с тем день станет одним из самых дождливых и положит начало затяжным дождям. Судя по прогнозу, ежедневные дожди будут периодически идти до 2 августа включительно, а их основная часть придется на север региона. Согласно данным ресурса, 1 августа также ожидается гроза. Дневная температура при этом понизится до +23 градусов на севере региона и до +29 °C – на юге.