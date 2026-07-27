Фото: ГАИ Тюменской области.

«Простите меня»: 19-летний водитель Nissan, сбивший шестерых пешеходов в Тюмени на улице Республики, записал видеообращение с извинениями. Ролик опубликовали городские паблики. На записи молодой человек обращается к пострадавшим и их семьям:

— Я приношу глубочайшие извинения за случившееся. Я готов понести любое наказание. Если вы готовы со мной связаться — я хочу принести личные извинения и оказать любую посильную поддержку, — говорит парень.

Напомним хронологию трагедии. В четверг, 23 июля, автомобиль «Ниссан» вылетел на нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Республики и Красина. По предварительной версии ГИБДД, водитель со стажем менее года не справился с управлением при перестроении.

В результате удара пострадали шесть человек. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, но позже еще двое обратились к медикам самостоятельно.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии. После столкновения машину отбросило на тротуар.