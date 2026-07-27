«Бог дал мне чудо»: бывшая порнозвезда из Тобольска объявила о беременности в 33 года

Фото: Лола Тейлор, соцсети.

Уроженка Тюменской области, бывшая звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) объявила о беременности. 33-летняя блогер призналась в социальных сетях, что ребенок стал для нее «спасением» от депрессии и алкогольной зависимости.

Девушка, которая долгое время не могла забеременеть, сообщила, что зачала ребенка в 33 года, когда внутренне изменила свой образ жизни.

«Я беременна. Прикиньте? Я долго к этому шла... Бог дал мне такое чудо», — написала она.

Лола уверена, что у нее родится сын, которого назовут Елисеем, предварительно роды ожидаются на Крещение, а сама беременность протекает легко без токсикоза.