В Тюменской области объявили беспилотную опасность 27 июля 2026 года: что нужно знать жителям

В Тюмени и области объявили беспилотную опасность 27 июля 2026: что нужно знать жителям. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области введен режим «Беспилотная опасность»: губернатор Александр Моор призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

Режим был объявлен в 14:16 региональной подсистемой РСЧС как превентивная мера. Жителям рекомендуют оставаться дома или пройти в ближайшее укрытие, а при обнаружении дрона звонить по номеру 112.

Ранее аналогичные предупреждения получили Свердловская, Челябинская и Пермская области.

Напомним, при обнаружении дрона тюменцам следует оперативно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112 или в полицию по номеру 102. Если вы заметили подозрительный объект в небе, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе. Категорически запрещается приближаться к обломкам аппаратов, снимать их на фото или видео, а также публиковать такие кадры в сети — это может повлечь уголовную ответственность.

Все, что нужно знать о режиме БПЛА, и как себя вести - читайте в нашем материале.

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