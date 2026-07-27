Трасса ушла под воду: движение между Кулаково и Каменкой остановили из-за паводка

Трасса ушла под воду: движение между Кулаково и Каменкой полностью остановлено из-за паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменском районе из-за подтопления перекрыли дорогу Кулаково — Каменка. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Движение для всех видов транспорта закрыто с 11:00 утра на неопределенный срок. На участке установлены знаки «Въезд запрещен», уточнили в ведомстве в понедельник днем, 27 июля 2026 года.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты объезда, используя улицы в соседних населенных пунктах.

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