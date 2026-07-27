Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Упоровском районе на пожаре в частном доме погиб человек. Сообщение о возгорании котельной деревянного дома в селе Ингалинское поступило в понедельник утром, 27 июля, около 08:30.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС, шесть человек и три единицы техники. Благодаря быстрым действиям пламя на площади 4 кв. метра удалось ликвидировать, однако спасти жизнь одного человека не удалось.

По предварительной версии инспекторов, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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