Тьма над Турой: набережную в Тюмени поглотит мрак из-за паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Высокая вода в Туре добралась до электрики. Специалисты МБУ «Тюменьгормост» вынуждены отключить наружное освещение на втором ярусе набережной — там, где проходит нижний прогулочный маршрут вдоль перильного ограждения.

Темные времена наступят уже в понедельник, 27 июля, на участке от улицы Челюскинцев до Масловского взвоза. Главная причина — подтопление шкафов управления уличным освещением. Чтобы оборудование не вышло из строя окончательно и не произошло короткого замыкания, щиты обесточивают, а часть систем демонтируют прямо сейчас.

«В связи с высоким уровнем воды в реке Туре и подтоплением шкафов управления уличным освещением на набережной в районе Масловского взвоза специалисты МБУ «Тюменьгормост» производят отключение щитов наружного освещения и демонтаж оборудования управления на участке от ул. Челюскинцев до ул. Масловский взвоз», — сообщили городские службы.

Если вы привыкли совершать променад именно на нижнем ярусе после заката, стоит выбрать другой маршрут или перенести прогулку на светлое время суток.

Напомним, уровень воды в Туре достиг 872 сантиметров и продолжает расти. Ранее мы писали о том, что власти готовятся к самому неблагоприятному сценарию, открыв в городе десятки пунктов временного размещения для эвакуированных жителей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.