Уровень воды в Туре в Тюмени на 27 июля 2026: река достигла 872 см и продолжает прибывать

Уровень воды в реке Тура в Тюмени достиг 872 сантиметров. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Река Тура бьет новые рекорды. По состоянию на утро 27 июля вода поднялась до отметки 872 сантиметра — это на 13 сантиметров выше, чем было вчера. Такие данные транслирует официальный бот «Паводок. Инфо» со ссылкой на гидропост Тюмень — Тура.

«Гидропост Тюмень — Тура. На 27 июля уровень воды: 872 сантиметра. Динамика за сутки — +13 сантиметров», — указано в рассылке.

Критическую черту в 850 сантиметров река перешагнула еще в минувшие выходные. Несмотря на то что темпы подъема немного замедлились по сравнению с пиковыми значениями прошлых дней, устойчивого спада нет, и угроза сохраняется.

Власти региона заявили о готовности к самому неблагоприятному сценарию. В качестве превентивной меры в городе уже развернули сеть из нескольких десятков пунктов временного размещения, готовых принять более 30 тысяч человек.

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