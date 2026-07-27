Тюмень и область накроет аномальное «пекло» до +33 °C. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 27 июля, станет настоящим испытанием для тюменцев на жароустойчивость. Синоптики обещают теплый день: официально до +33.

При этом влажность упадёт до сухих 38%, так что духоты не будет, зато обгореть на таком солнце можно за считанные минуты. Добавьте сюда высокий УФ-индекс и слабую магнитную бурю — чувствительным людям стоит быть внимательнее к самочувствию.

Единственное спасение — лёгкий северный ветерок, который едва достигнет 3 метров в секунду. Зато гулять можно будет долго: закат в 21:03 подарит городу почти 17 часов света. К счастью, несмотря на зной, спасатели не ждут гроз или шквалистого ветра.

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