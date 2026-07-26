Фото: ГАИ Тюменской области.

Под Тюменью мотоциклист попал под грузовик и лишился ноги. Это случилось сегодня на трассе в сторону Омска.

«Предварительно, 46-летний водитель мотоцикла, выезжая на федеральную трассу из поселка Винзили, нарушил очередность проезда. В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию ноги», — сообщили в ГИБДД.

Полицейские устанавливают обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший находится в больнице.

Это не первая авария с мотоциклистами за последнее время в нашем регионе. Ночью в центре города байкер влетел в иномарку. Люди как раз гуляли после празднования Дня города и видели, как всё произошло. Они же и вызвали экстренные службы на место ДТП.

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