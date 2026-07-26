Карта зон затопления готова: в Тюмени просчитали сценарии спасения при подъеме реки до 9 метров

Фото: Александр Моор, ВК.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил предпринять дополнительные меры для защиты Тюмени и Тюменского округа от подтопления. В областной столице все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Напомним, на улице Щербакова круглосуточно укрепляют насыпь — за ночь ее высоту увеличили еще на 30 см. В районе Парфеново продолжают откачивать воду с подтопленных участков, восстановительные работы проведут после спада воды. В Казарово из-за сильных дождей произошло скопление воды в дренажных каналах, шлюзы закрыты, поступления из реки не наблюдается.

«У нас разработана карта зон вероятного затопления при уровне воды около 9 метров. Хотя по прогнозам такое развитие событий маловероятно, действия при всех возможных сценариях просчитаны заранее», — заявил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

По поручению губернатора формируют резерв мешков и грунта, привлекают дополнительную технику, организовали подомовой обход в зоне вероятного подтопления. Также проверят готовность пунктов временного размещения.

В Тюменском округе режим повышенной готовности ввели еще 22 июля. Там организован ежедневный мониторинг гидрологической обстановки, усилено взаимодействие администрации с экстренными службами, правоохранителями и добровольцами. Особое внимание — территориям в поймах рек, наиболее подверженным риску. Ведется обход населенных пунктов, фиксируются факты подтопления участков, хозпостроек и домов. Жителям подвозят песок и мешки для создания преград воде. Как сообщает информцентр правительства Тюменской области, в селе Чикча насыпь дополнительно укрепили пленкой и песком, чтобы вода не размыла защитное сооружение.

— Координируем работу с предпринимателями и руководителями предприятий, расположенных на территориях под угрозой подтопления. Мониторим ситуацию на дорогах. Продолжаем в круглосуточном режиме контролировать проблемные участки и работать на опережение, — сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В ближайшее время планируют актуализировать списки домов, которые могут попасть в зону подтопления при подъеме Туры до 9 метров и выше, и уведомить жителей об угрозе. На гидротехнических сооружениях организуют круглосуточное дежурство — там из-за большого давления воды возможны протечки. У дамбы сформируют запас грунта и мешков с песком, направят спецтехнику для оперативного реагирования. Пункты временного размещения подготовят к экстренной эвакуации: обеспечат дежурство автобусов и спальные места для эвакуированных.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.