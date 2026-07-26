Жара до +33 и магнитная буря: какая погода ждет тюменцев после Дня города

В Тюмени ожидается жара до +33 градусов и слабая магнитная буря. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 25–27 июля ожидается жара до +33 градусов и слабая магнитная буря, при этом на юге региона действует штормовое предупреждение. Несмотря на то что в южных районах области прогнозируются грозы и порывы ветра до 17 м/с, в самом городе осадков не ожидается.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник днем воздух прогреется до +33 °C, а вечером температура составит около +31 °C. Ветер будет слабым — всего 2–3 м/с, однако УФ-индекс достигнет умеренного уровня в 5 баллов.

ГУ МЧС России по Тюменской области заверяет, что чрезвычайных ситуаций из-за погоды не прогнозируется, но рекомендует жителям соблюдать меры безопасности: избегать солнца с 12:00 до 17:00, носить головные уборы и пить больше воды.

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