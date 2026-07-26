Парадокс жары: терапевт рассказала тюменцам, как горячий чай помогает охладиться лучше ледяной воды. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Терапевт Екатерина Голубитских объяснила, почему в жару полезно пить горячий чай. По словам врача, горячие напитки усиливают потоотделение, запуская естественный механизм охлаждения организма.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение зеленому чаю из-за антиоксидантов и напоминает, что злоупотреблять кофе не стоит — пяти чашек эспрессо в день вполне достаточно.

При этом врач подчеркивает: несмотря на пользу горячего чая, главным напитком для восполнения жидкости остается обычная вода.

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