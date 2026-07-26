Входная группа по-новому: что изменится для тюменцев на главной выставке города этим летом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Более ста тысяч гостей посетили «Тюменскую ярмарку» за первые шесть месяцев этого года, где было проведено 30 различных выставок и спортивных мероприятий.

Генеральный директор Михаил Брудков отметил, что такая посещаемость стала следствием событийного разнообразия: от продуктов питания и загородной недвижимости до ювелирных украшений и выставок собак.

В июле запланирована комплексная реконструкция центральной входной группы Выставочного зала. Уже в августе обновленный зал примет посетителей «Школьной ярмарки», где помимо товаров к учебному году будет работать батутный парк и познавательные мастер-классы по выходным.

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