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НовостиОбщество26 июля 2026 11:27

Банки следят за привычками: как новые алгоритмы защитят деньги тюменцев от мошенников

Банки начали проверять поведение тюменцев при онлайн-платежах
Серафима Краснова
Банки следят за привычками: как новые алгоритмы защитят деньги тюменцев от мошенников.

Банки следят за привычками: как новые алгоритмы защитят деньги тюменцев от мошенников.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцам рассказали, почему банки начали блокировать карты при обычных покупках. Крупные банки внедряют проверку поведения клиентов для защиты от мошенников.

Теперь системы анализируют не только сумму платежа, но и то, насколько покупка характерна для владельца карты. Директор по продуктам «Ростелекома» Алексей Демяненко пояснил, что технологии позволяют отсекать 95% подозрительных операций еще до списания денег.

Для пользователей это означает дополнительные уведомления при крупных тратах. Эксперт подчеркнул, что лишние шаги подтверждения — это не ошибка приложения, а необходимая защита средств горожан.

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