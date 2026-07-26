«Худеющая» упаковка: эксперт назвал признаки поддельного мороженого, которое выдают за пломбир. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Производители мороженого продолжают искать способы сдерживания цен за счет изменения веса и рецептур. Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин рассказал, как распознать «худеющую» упаковку и чем опасен длинный состав на этикетке.

Продуктовая инфляция диктует свои правила на рынке замороженных десертов: эксперты фиксируют сохранение тренда на шринкфляцию (уменьшение объема при сохранении цены). Экономия на логистике и упаковке вынуждает бренды выпускать порции по 90 граммов вместо привычных 100. Однако основные изменения происходят внутри самой упаковки.

При выборе лакомства потребителям настоятельно рекомендуют ориентироваться на ГОСТ. Именно этот стандарт строго запрещает использование растительных жиров в настоящем мороженом. В качественном пломбире на первом месте в составе должны стоять молоко или сливки, а не сахар или сироп. Стоит насторожиться, если в списке ингредиентов указано кокосовое или пальмовое масло, а также обилие стабилизаторов — это верные признаки попытки производителя удешевить продукт за счет качества.

Выбирая между классическим молочным десертом и фруктовым льдом, важно помнить, что сорбет полезен лишь в том случае, если в его основе лежит натуральное ягодное или фруктовое пюре, а не подкрашенная вода с ароматизаторами. Короткий и понятный список ингредиентов остается главным индикатором качества, позволяющим отличить натуральный продукт от так называемого «замороженного десерта» на растительной основе.

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