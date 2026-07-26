Не спасет даже кипячение: терапевт рассказала, какую воду пить тюменцам во время паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени терапевт Екатерина Голубитских дала рекомендации жителям, как обезопасить себя от вонючей воды из-под крана. Врач посоветовала не рисковать и использовать бутилированную воду для питья, даже если официальные проверки не показали наличия опасных веществ.

«Лучше подстраховывалась. Если вода пахнет, значит, в ней всё равно что-то присутствует. Мы ведь не знаем, что именно стало причиной запаха. Поэтому для питья я бы рекомендовала использовать бутилированную воду или воду после качественной фильтрации», — отметила терапевт.

Специалист также предостерегла горожан от бесконтрольного приема сорбентов «на всякий случай». По её словам, такие препараты выводят не только вредные вещества, но и нарушают нормальную микрофлору кишечника. Что касается гигиены, то быстро принять душ можно, однако лежать в ванной с такой водой не рекомендуется из-за риска раздражения чувствительной кожи.

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