Фото: ГАИ Тюменской области.

Шесть пешеходов пострадали в ночном ДТП на улице Республики в Тюмени. Автомобиль Nissan, за рулем которого находился 19-летний водитель со стажем менее года, сбил людей на «зебре» и вылетел на тротуар.

Среди пострадавших — подросток, женщины 1961 и 1985 годов рождения, а также мужчины 1982 и 1956 годов рождения. Один человек получил тяжелые травмы. Все пострадавшие попали в больницу.

Обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция под руководством замначальника отдела Александра Постовика.

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