Не просто холестерин: какие скрытые угрозы ищут у тюменцев по ОМС в обновленной программе обследований. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Российское здравоохранение официально берет курс на профилактику, отказываясь от модели «лечим, когда заболело». Теперь в рамках бесплатной диспансеризации россиянам стали доступны исследования, за которые раньше приходилось платить в частных клиниках. Обновленный стандарт обследований направлен на выявление скрытых угроз, которые годами могут не давать о себе знать.

Одним из ключевых нововведений стала углубленная оценка липидного профиля, включая определение уровня липопротеида А. Как отмечают специалисты, обычный анализ на общий холестерин часто дает ложное чувство спокойствия, пропуская наследственные риски.

«Включение в стандарт оценки липидного профиля наряду с определением уровня липопротеида А позволяет врачу увидеть не отдельные показатели, а целостную картину состояния сосудистого русла пациента, — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Липопротеид А является генетически детерминированным и практически не поддается коррекции диетой. Он служит независимым маркером предрасположенности к раннему атеросклерозу, инфарктам и инсультам. Прежние тесты такую угрозу нередко попросту не улавливали».

Такие обследования в первую очередь необходимы людям с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом различной локализации. Ранее за эти специфические тесты жители были вынуждены платить из своего кармана в коммерческих лабораториях.

Другой важный блок касается репродуктивного здоровья. В программу включен анализ на вирус папилломы человека в сочетании с методом жидкостной цитологии. Это «золотой стандарт» профилактики рака шейки матки — коварной патологии, которая долго протекает бессимптомно. Своевременное обнаружение проблемы позволяет излечить заболевание практически полностью.

Изменения коснулись и будущих мам. Теперь беременным женщинам предлагают неинвазивное пренатальное тестирование. Этот метод позволяет оценить генетические риски плода совершенно безопасно для матери и ребенка, исключая необходимость в сложных и рискованных инвазивных вмешательствах, которые практиковались ранее. Порядок прохождения остался привычным: достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или профильный специалист определит необходимый объем исследований и направит на анализы.

Эксперты уверены, что список бесплатных услуг будет только расширяться.

«Превентивная медицина неизбежно приведет к включению более широкого спектра онкомаркеров и генетических панелей, — считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. — На мой взгляд, важным было бы добавление регулярного определения витамина D, показателей функции щитовидной железы, а также расширенного обследования психоэмоционального благополучия. Душевное здоровье до сих пор остается недооцененным звеном в системе профилактики».