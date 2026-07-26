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НовостиПроисшествия26 июля 2026 5:56

«Небесная волна» над Тюменью: редкое явление засняли на камеру перед грозой

В Тюмени сняли редкое погодное явление — шкваловый воротник перед грозой
Серафима Краснова
Фото: группа Старая башня.

Фото: группа Старая башня.

«Обалдеть, это что за фигня?»: в небе над Тюменью сняли редкое погодное явление — шкваловый воротник. Очевидцы запечатлели огромную волну из облаков, которая двигалась с большой скоростью и предвещала мощную грозу.

Как пояснил метеоролог Виталий Угренинов, этот плотный горизонтальный вал является главным предвестником резкого шторма, сильного ливня или града.

Ранее синоптики пообещали тюменцам жару вперемешку с дождем и сильным ветром. Также на воскресенье, 26 июля, в Тюмени вновь объявлено штормовое предупреждение, а уровень воды в Туре достиг опасной отметки в 852 см.

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