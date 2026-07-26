Доставайте куртки: когда в Тюмень придет первое осеннее похолодание. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Первое похолодание до осенних температур, ждет жителей Тюмени и области уже в августе. Такой вывод можно сделать на основании прогноза сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком».

Последняя неделя июля снова покажет аномальную жару выше +30 градусов Цельсия, жаркими будут и первые дни августа.

Резкое похолодание придет в регион 7 августа 2026 года вместе с сильным дождем. Еще ночью по области будет от +12 до +19 °C, но уже днем в Тюмени будет всего около +10 градусов, по области – от +9 до +14 °C.

Следующей ночью, на 8 августа, температура упадет еще сильнее – по региону ожидается от +4 до +11 °C, в Тюмени до +10 °C.