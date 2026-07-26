«Сырое лето убивает урожай»: как спасти картошку и помидоры от фитофторы в Тюмени. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Обильные дожди в Тюменской области спровоцировали вспышку грибковых заболеваний на садовых участках, и агрономы бьют тревогу. Из-за переувлажнения почвы лук поражает ложная мучнистая роса — перо покрывается серым налетом и отмирает, делая луковицы непригодными для хранения. Спасти урожай помогут фунгициды на основе манкоцеба или биопрепараты вроде «Фитоспорина», но применять химию нужно за месяц до уборки, пишет tmn.aif.ru.

Свекле угрожает церкоспороз: красно-бурые пятна с каймой сливаются на листьях, из-за чего корнеплоды перестают набирать сахаристость. Для защиты грядок используют 1%-ную бордоскую смесь, при этом важно вовремя удалять сорняки и не загущать посадки. Морковь страдает от альтернариоза (бурой пятнистости), где темные пятна на ботве быстро распространяются ветром; здесь эффективны препараты на основе азоксистробина, но только на ранних стадиях, чтобы химия не накопилась в корнеплодах.

Главной же угрозой для томатов и картошки остается фитофтороз, который неизбежно появляется в сырую погоду. Чтобы спасти плоды, специалисты советуют удалить нижние листья до первой кисти, проветривать теплицы даже в дождь и проводить профилактические опрыскивания биофунгицидами каждые пять-семь дней, не дожидаясь первых пятен.

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