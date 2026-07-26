Картошка по 100 рублей? Эксперт из Тюмени объяснил, как сэкономить на гарнире этой осенью. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Картошка не панацея: нутрициолог рассказал тюменцам, чем заменить картофель из-за плохого урожая. Из-за обильных дождей и переувлажнения почвы урожай картофеля в этом году может оказаться скудным.

Нутрициолог Максим Синев успокоил горожан: ничего незаменимого в клубнях нет, а все полезные вещества можно найти в других продуктах.

«Если человек не любит картофель, заставлять себя есть его не нужно. Это обычный источник углеводов», — пояснил специалист.

Чем заменить картошку без вреда для здоровья:

- Другие корнеплоды: батат (сладкий картофель), пастернак, репа или сельдерей дадут похожую текстуру.

- Бобовые и крупы: чечевица, нут, гречка, перловка или киноа отлично насыщают и восполняют дефицит клетчатки.

- Овощные смеси: цветная капуста, брокколи или кабачки станут легкой альтернативой привычному гарниру.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема картофеля — способ приготовления. Жареная картошка вредна сама по себе, тогда как вареный или запеченный корнеплод вполне вписывается в здоровый рацион.

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