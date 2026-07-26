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НовостиОбщество26 июля 2026 4:36

Картошка по 100 рублей? Эксперт из Тюмени объяснил, как сэкономить на гарнире этой осенью

Тюменцам рассказали, чем заменить картофель в рационе из-за дождей и неурожая
Серафима Краснова
Картошка по 100 рублей? Эксперт из Тюмени объяснил, как сэкономить на гарнире этой осенью.

Картошка по 100 рублей? Эксперт из Тюмени объяснил, как сэкономить на гарнире этой осенью.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Картошка не панацея: нутрициолог рассказал тюменцам, чем заменить картофель из-за плохого урожая. Из-за обильных дождей и переувлажнения почвы урожай картофеля в этом году может оказаться скудным.

Нутрициолог Максим Синев успокоил горожан: ничего незаменимого в клубнях нет, а все полезные вещества можно найти в других продуктах.

«Если человек не любит картофель, заставлять себя есть его не нужно. Это обычный источник углеводов», — пояснил специалист.

Чем заменить картошку без вреда для здоровья:

- Другие корнеплоды: батат (сладкий картофель), пастернак, репа или сельдерей дадут похожую текстуру.

- Бобовые и крупы: чечевица, нут, гречка, перловка или киноа отлично насыщают и восполняют дефицит клетчатки.

- Овощные смеси: цветная капуста, брокколи или кабачки станут легкой альтернативой привычному гарниру.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема картофеля — способ приготовления. Жареная картошка вредна сама по себе, тогда как вареный или запеченный корнеплод вполне вписывается в здоровый рацион.

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