До 128 тысяч в месяц: где в Тюменской области ищут врачей и какие зарплаты предлагают медикам. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области зафиксирован дефицит медиков: врачам-терапевтам предлагают зарплату до 128 тысяч рублей. Об этом сообщает служба занятости региона.

На данный момент в банке вакансий числится почти 1,9 тысячи предложений для специалистов здравоохранения. Участковым терапевтам готовы платить максимальную ставку — до 128 333 рублей (открыто 66 мест), а педиатрам-участковым — до 112 311 рублей (15 вакансий).

Среднему медперсоналу также обещают достойный доход:

- Фельдшеры: до 62 242 рубля (требуется 87 человек).

- Медсестры и медбратья: до 51 821 рубля (250 вакансий).

- Акушеры: до 62 604 рубля (19 мест).

Всего же в службе занятости региона сейчас открыто более 27,6 тысячи рабочих мест по разным направлениям.

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