Пик близко: Тюменский гидрометцентр предупредил о максимальном подъеме воды к концу июля. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На Тюмень передали штормовое предупреждение: уровень воды в реке Тура достиг опасной отметки.

По данным на 16:00 25 июля, вода поднялась до 852 см над нулем поста, превысив критерий опасного явления.

Тюменский Гидрометцентр предупреждает, что пик уровня воды ожидается в период с 28 по 31 июля.

- В связи с этим существует угроза подтопления жилых домов, дорог и объектов инфраструктуры (ЛЭП, газопроводов), а также нарушения работы систем жизнеобеспечения, - сообщил в пресс-службе тюменской мэрии.

Жителям рекомендуют сообщать о происшествиях специалистам ЕЦОР по телефонам 45-15-20 или 112.

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