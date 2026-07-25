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НовостиОбщество25 июля 2026 14:20

Пик близко: Тюменский гидрометцентр предупредил о максимальном подъеме воды к концу июля

В Тюмени объявили режим паводка: уровень воды в Туре достиг опасной отметки
Серафима Краснова
Пик близко: Тюменский гидрометцентр предупредил о максимальном подъеме воды к концу июля.

Пик близко: Тюменский гидрометцентр предупредил о максимальном подъеме воды к концу июля.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На Тюмень передали штормовое предупреждение: уровень воды в реке Тура достиг опасной отметки.

По данным на 16:00 25 июля, вода поднялась до 852 см над нулем поста, превысив критерий опасного явления.

Тюменский Гидрометцентр предупреждает, что пик уровня воды ожидается в период с 28 по 31 июля.

- В связи с этим существует угроза подтопления жилых домов, дорог и объектов инфраструктуры (ЛЭП, газопроводов), а также нарушения работы систем жизнеобеспечения, - сообщил в пресс-службе тюменской мэрии.

Жителям рекомендуют сообщать о происшествиях специалистам ЕЦОР по телефонам 45-15-20 или 112.

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