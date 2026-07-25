Сувенирная экспансия: сеть бренда Тюмени выросла к 440-летию города новыми точками продаж. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Бренд «Visit Tyumen» расширяет географию присутствия в регионе. В честь 440-летия областной столицы открылись новые торговые точки, где представлены изделия традиционных сибирских промыслов — от авторской керамики до тобольской резной кости.

Генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова отмечает, что исторический торговый маршрут через универмаг теперь получил мощный туристический импульс:

«Сейчас этот маршрут значительно усилился туристической составляющей... Мы видим свою миссию в продвижении местных производителей, которые берут за основу узнаваемые образы первого русского города в Сибири — тюменский ковер, нефть, косторезное искусство».

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер подчеркнула важность интеграции сувениров с инфраструктурой гостеприимства:

«Мы можем только приветствовать появление новых точек продаж сувениров с тюменской символикой под брендом Visit Tyumen, которые являются отличным дополнением к Туристско-информационному центру Тюменской области, расположенному в ЦУМе. Здесь не только помогут выбрать памятный подарок, но и бесплатно подскажут, как сделать путешествие интереснее...».

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