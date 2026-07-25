Каникулы без двоек: тюменский психолог рассказал, как учиться летом через игры

Психолог из Тюмени рассказала, как летом сохранить интерес ребенка к учебе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский психолог Елена Грищенко дала советы родителям, как сохранить интерес детей к учебе летом без принуждения. Специалист рекомендует превратить обучение в игру и использовать бытовые ситуации для практики.

По словам эксперта, достаточно уделять занятиям всего 15–20 минут в день, используя головоломки или викторины, чтобы поддержать навыки чтения и счета.

«Главное — не превращать каникулы в продолжение учебного года. Лёгкость, игровой подход и поддержка со стороны родителей помогут ребёнку сохранить интерес к познанию», — подытожила Грищенко.