Кофе вместо нефти: почему Тюмень обогнала крупные города России по числу кофеен

Тюмень вошла в топ-15 кофейных столиц России. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области зафиксирован высокий уровень развития кофейной культуры. Областной центр вошел в топ-15 самых «кофейных» городов России по количеству точек продаж.

В распоряжении жителей областного центра находится 231 заведение, где можно приобрести кофе. Для сравнения: ближайший преследователь Омск немного уступил с показателем в 230 кофеен. На другом конце рейтинга оказался Волгоград, где функционирует всего 156 подобных заведений.

Как сообщили ИА «Тюменская линия», рейтинг был составлен в июне на основе данных о крупнейших городах страны. Общая картина рынка выглядит следующим образом: по всей России насчитывается 20 тысяч 768 кофеен. При этом столица России уверенно удерживает лидерство — в Москве работает 4 тысячи 183 заведения, что составляет 20,14% от общероссийского количества или 51,6% от всех кофеен, расположенных не в городах-миллионниках. Санкт-Петербург занимает вторую строчку с 2 тысячами 165 точками, а Краснодар замыкает тройку лидеров с 627 заведениями.

Что касается потребительских предпочтений, то исследователи из РОМИР определили так называемый индекс кофе. Этот показатель демонстрирует, сколько чашек напитка среднестатистический россиянин может позволить себе купить на одну среднюю зарплату. По данным исследования, в 2025 году на одну среднюю заработную плату в ритейле (магазины и кофейни) можно было приобрести в 1,3 раза больше чашек кофе, чем в классических кафе (908 против 692 порций). В 2026 году этот разрыв увеличился до 1,7 раза: теперь это 1 тысяча 161 чашка в ритейле против 688 в кафе.

Американо остается лидером по доступности в розничных сетях, его индекс за год подрос на 26 процентов. Капучино также демонстрирует рост, хотя и более скромный — всего на 4 процента. Зато в сегменте кафе тот же самый капучино подорожал сразу на 14 процентов. Исследователи пришли к выводу, что российский рынок кофе остается устойчивым. Потребители продолжают выбирать напитки не только исходя из цены, но и ориентируясь на вкусовые предпочтения и привычный формат потребления.