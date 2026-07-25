Праздничные мероприятия в честь Дня города завершились досрочно: причины отмены фейерверка в Тюмени

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Празднование Дня города в Тюмени завершилось досрочно: запланированный вечерний фейерверк отменен. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев в ходе беседы с журналистами.
Напомним, что день 25 июля начался с масштабного праздника. С самого утра центр областной столицы был заполнен людьми: самой массовой стала очередь за бесплатным тортом весом 440 килограммов, который испекли специально к празднику у здания администрации.
Однако праздничная атмосфера изменилась около 10:30 утра, когда власти ввели режим «Беспилотная опасность». Позже стало известно о падении беспилотника на территорию местного НПЗ — над городом поднялся огромный столб черного дыма. На фоне этих событий мэрия приняла решение отказаться от салюта в целях безопасности горожан.