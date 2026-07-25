Кому положены бесплатные обеды в тюменских школах: полный список льготников на 2026 год. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени утвердили правила бесплатного питания в школах на 2026 год. Всем ученикам начальных классов (1–4 классы) горячие обеды гарантированы законом, а для льготников из средних классов расширен список категорий, пишет tmn.aif.ru.

Как сообщает портал «Госуслуги» и администрация города, теперь право на бесплатное двухразовое питание имеют не только дети-инвалиды и сироты, но и ученики с углубленным изучением предметов, а также дети участников СВО.

Для оформления льготы родителям нужно подать заявление классному руководителю или через Госуслуги, приложив справки о доходах семьи или инвалидности ребенка.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.