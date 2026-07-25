Ананас или креветки? Продукты, из-за которых комары будут атаковать именно вас. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты составили список продуктов и привычек, которые делают человека идеальной мишенью для насекомых. Оказывается, наш рацион напрямую влияет на привлекательность для кровососов.

Врач-инфекционист Светлана Звонцова предупреждает: бананы, цитрусовые и морепродукты повышают выделение через кожу изовалериановой кислоты, которая очень нравится комарам. Также в зоне риска любители парфюма и те, кто принимает определенные лекарства.

«Сладкие цветочные духи — это аттрактанты для слепней и мошек. А алкоголь и препараты от давления (бета-блокаторы) расширяют сосуды и усиливают испарение молочной кислоты с кожи, делая человека буквально «светящимся» для насекомых», — поясняет инфекционист.

Более того, из-за усиленного кровотока в организм попадает большая доза яда, что провоцирует тяжелую реакцию.

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