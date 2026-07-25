Беспилотник упал на территорию НПЗ в Тюмени. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Днем 25 июля на территории Тюменского НПЗ сработала система ПВО: беспилотник упал на промзону, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал глава региона в своих соцсетях.

Этому предшествовали усиленные меры безопасности: в связи с празднованием Дня города в регионе был заблаговременно введен режим «Беспилотная опасность». Как сообщили в Росавиации, аэропорт Рощино временно ограничил операции по приему и выпуску воздушных судов для минимизации рисков.

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