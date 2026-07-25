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НовостиПроисшествия25 июля 2026 6:47

Вылеты отменяются: подробности ограничений в аэропорту Рощило во время беспилотной опасности

В Тюмени ограничили работу аэропорта Рощино из-за режима беспилотной опасности
Серафима Краснова
Вылеты отменяются: подробности ограничений в аэропорту Рощило во время беспилотной опасности.

Вылеты отменяются: подробности ограничений в аэропорту Рощило во время беспилотной опасности.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Рощино ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили представители воздушной гавани в своих официальных каналах.

«В настоящий момент в аэропорту Тюмень (Рощино) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пожалуйста, уточняйте статус и время вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре вашей авиакомпании — информация может оперативно меняться», — говорится в обращении к пассажирам.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Напомним, что в Тюменской области действует режим беспилотной опасности с 10:31 утра. Соответствующее сообщение ранее опубликовали региональные управления РСЧС и губернатор Александр Моор, отметив превентивный характер меры. Граждан призывают сохранять спокойствие, не снимать БПЛА на фото или видео из-за угрозы штрафа и соблюдать осторожность.

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