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НовостиЗдоровье25 июля 2026 6:28

«Ночная уборка» в голове: тюменский врач рассказала, почему недосып опаснее гаджетов для школьника

Врач из Тюмени объяснила, сколько нужно спать школьнику для успешной учебы
Серафима Краснова
Фото: фрипик.ру.

Фото: фрипик.ру.

«Это не просто отдых»: главный врач тюменского центра «Надежда» Вера Змановская рассказала, почему недосып опаснее гаджетов для мозга школьника, пишет «МегаТюмень».

В преддверии нового учебного года эксперт объяснила, что именно во сне мозг проводит «ночной клининг», перенося знания в долговременную память и удаляя токсины. Хронический недостаток сна грозит детям гиперактивностью, срывами и проблемами с учебой.

Главные советы врача для родителей:

- Защита режима: стабильный график сна важнее попыток отоспаться в выходные.

- Движение — это база: минимум 60 минут активности в день улучшают внимание лучше таблеток.

- Живое общение вместо экранов: разговоры, настолки и чтение развивают мозг эффективнее любых приложений.

«Если совсем кратко, мои топ-3 — сон, движение и живой контакт с близкими. Не ноотропы создают лучшие условия для развития мозга», — резюмирует Вера Змановская.