Праздник на фоне БПЛА: губернатор Моор объявил особый режим безопасности в Тюменской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Тюмени на День города. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В День города, 25 июля, в Тюменской области власти ввели режим беспилотной опасности. Губернатор Александр Моор сообщил об этом превентивном решении в своих официальных социальных сетях. Режим «Беспилотная опасность» ввели в Тюмени на День города 25 июля 2026: какие ограничения действуют.

«Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите из зоны его видимости и звоните по номеру 112», — обратился к жителям глава региона.

Власти напоминают о строгом запрете на фото- и видеосъемку БПЛА, их обломков или работы систем ПВО. За распространение таких материалов предусмотрена ответственность, а приближаться к обломкам смертельно опасно для жизни.

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