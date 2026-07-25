Вода в Туре прибывает: власти Тюмени усиливают защиту от паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени уровень воды в реке Тура достиг 846 сантиметров, что на 16 см выше показателей предыдущего дня. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в социальных сетях.

Мэрия назвала ситуацию неблагоприятным явлением и усилила контроль. За сутки волонтеры обошли 542 дома в зоне риска, а ночью увеличили высоту насыпи на улице Щербакова.

Фото: администрация Тюмени.

- За прошедшие сутки волонтёры и сотрудники городской администрации обошли 542 дома, находящиеся в возможной зоне затопления : заполнено чек-листов: 175; вручено памяток жителям: 1080. Ночью были проведены дополнительные работы по увеличению высоты насыпи на низких участках протоки. Для этого задействованы все необходимые силы и средства. Прошу вас сохранять спокойствие: ситуация полностью контролируется всеми службами, - написал мэр города в официальных соцсетях.

Горожан призывают сохранять спокойствие и при первых признаках подтопления немедленно звонить по номеру 112, сообщая адрес, количество людей в доме и наличие животных.

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