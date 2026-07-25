С днем рождения, любимая Тюмень: Александр Моор вспомнил школьные годы в поздравлении с 440-летием. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с 440-летием родного города, опубликовав обращение в социальных сетях. Глава региона признался, что Тюмень — его малая родина, где прошли самые важные годы жизни.

«Когда говорят «малая родина», сразу вспоминаются тюменские улицы, набережная и знакомые дворы. Я родился в Тюмени, и именно здесь прошли самые счастливые и важные годы моей жизни. Школа, университет, а затем – семья и работа: всё связано с этим городом», — написал глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что город научил его верить в себя и показал силу единства:

«Так здорово замечать, как Тюмень меняется, но при этом не теряет своего душевного тепла. С праздником, дорогие земляки! Пусть наш город всегда дарит нам силы, вдохновляет и радует!» — добавил губернатор.

Глава региона пригласил жителей на прогулку по любимым местам, чтобы почувствовать атмосферу дома, и отметил масштабную подготовку к юбилею.

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