Жара в Тюмени спадет только в августе. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени установилась жара, которая не отступит до самого конца июля. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные дни, 25 и 26 июля, дневная температура воздуха составит от +26 до +29 градусов Цельсия.

Последняя неделя месяца, с 27 по 31 июля, будет еще более знойной — воздух прогреется до отметок от +29 до +30 градусов. Ночные значения температуры в этот период останутся на уровне от +17 до +20 градусов.

Первое небольшое снижение температуры ожидается только в первый день августа: в субботу, 1 августа, днем столбик термометра покажет +27 °C, а в воскресенье, 2 августа, опустится до +24 °C. Однако уже к 3 и 4 августа показатели вновь поднимутся до +22…+24 °C, а к 5–6 августа стабилизируются на отметках +22…+23 °C.

Что касается осадков, то они практически полностью отсутствуют до конца июля — вплоть до 1 августа в прогнозе значится сухая погода. Первые дожди ожидаются только 2 августа, затем 3 августа и 4 августа. В последующие дни осадки будут незначительными.

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