Слизни съели капусту? Тюменский агроном объяснил, как спасти огород без химии этим летом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

«Осторожно, урожай под угрозой»: тюменский агроном рассказал, как спасти огород от слизней и колорадского жука в аномально дождливое лето. Из-за тёплых дождей вредители атакуют грядки.

В «Россельхозцентре» дали чёткие инструкции:

- От слизней: рыхлите почву и используйте табачную пыль или препараты на основе метальдегида.

- От колорадского жука: собирайте вручную личинок второго поколения и обрабатывайте посадки препаратом «Битоксибациллин».

- Для моркови и лука: готовьте солевые растворы (1 ложка соли на 10 л воды) против луковой мухи и следите за ботвой — её фиолетовый цвет сигнализирует о поражении корнеплодов.

Эксперты напоминают: из-за июльских ливней риск потерять урожай максимален, поэтому обработки нужно проводить строго по графику.

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