Умывайтесь без воды: косметолог объяснила, как спасти кожу в Тюмени во время паводка.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Косметолог Татьяна Квашнина посоветовала тюменцам отказаться от умывания водой из-под крана на фоне паводка. Эксперт заявила, что кипячение не спасает — вода становится жестче и сушит кожу.
Вместо этого косметолог рекомендует «безводное» очищение гидрофильным маслом или молочком с последующим протиранием тоником без спирта.
«Кожа остается чистой, свежей и не испытывает стресса от контакта с жесткой водой», — пояснила эксперт.
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