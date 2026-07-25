Умывайтесь без воды: косметолог объяснила, как спасти кожу в Тюмени во время паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Косметолог Татьяна Квашнина посоветовала тюменцам отказаться от умывания водой из-под крана на фоне паводка. Эксперт заявила, что кипячение не спасает — вода становится жестче и сушит кожу.

Вместо этого косметолог рекомендует «безводное» очищение гидрофильным маслом или молочком с последующим протиранием тоником без спирта.

«Кожа остается чистой, свежей и не испытывает стресса от контакта с жесткой водой», — пояснила эксперт.

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