Нефть или космос? Рейтинг отраслей-лидеров по зарплатам в Тюменской области 2026. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменьстат опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых сфер в регионе. Среднемесячная зарплата в области достигла 96 460 рублей, но есть отрасли, где платят более чем в два раза больше.

Кто зарабатывает больше всех (данные за январь-апрель 2026):

- Добыча нефти и газа: 243 041 руб.

- Химическое производство: 234 221 руб.

- Услуги в добыче ископаемых: 228 011 руб.

- Воздушный и космический транспорт: 188 046 руб.

- Производство машин: 157 904 руб.

- Научные исследования: 152 609 рублей.

При этом рекордсменами по росту зарплат стали производители текстиля (+74,6%) и напитков (+23,3%). Общий рост доходов в регионе составил 9,3% к прошлому году.

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